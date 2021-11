Educação Equipa do iGem vem à Escola Básica do 1.º Ciclo de S. Martinho do Porto Alunos da EB1 de S. Martinho do Porto aprendem com alunos da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. 05-11-2021 | No passado 15 de outubro, três membros da Equipa iGEM_NOVA_Lx Portugal, André Luís, José Marques e Olga Chervonovska, realizaram na Escola EB1 de São Martinho do Porto uma ação de sensibilização sobre a problemática dos microplásticos e do consumo excessivo de plásticos.

Esta atividade teve como principal objetivo sensibilizar os alunos relativamente ao problema dos microplásticos e do uso excessivo de plásticos através da demonstração e explicação de possíveis soluções para estes problemas, promovendo assim o interesse e desenvolvimento de um espirítico crítico e criativo.

A Equipa Igem_NOVA_LxPortugal, constituída principalmente por alunos da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, é a única equipa portuguesa a participar no iGEM. Uma competição internacional de biologia sintética que visa promover o desenvolvimento de soluções para pro-blemas do nosso dia-a-dia, através de projetos que combinam conhecimentos de biologia e engenharia para criar organismos e/ou sistemas biológicos com novas funções.

Os alunos revelaram interesse e curiosidade e foram muito interventivos durante as apresentações. Estas aliaram a parte teórica com a prática o que motivou a participação dos alunos. Segundo José Marques a reação dos alunos foi a esperada já que tinham preparado as sessões, tendo em conta a idade, com visualizações experimentais de materiais plásticos usados no quoti-diano.

A opinião generalizada dos professores é que estas atividades e, especificamente esta é uma forma de sensibilização eficaz que chega não só aos alunos, mas também ao meio familiar. Após esta ação as famílias e os alunos fizeram animais marinhos apenas com a reutilização de várias embalagens e tipos de plásticos.

