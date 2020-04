Nazaré Sociedade Civil disponibiliza meios para profissionais na linha da frente de combate à pandemia O Presidente de Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, fez, na passada sexta-feira, um reconhecimento público de agradecimento a todas as entidades, empresas e cidadãos que têm vindo a contribuir para o equipamento dos agentes da proteção civil, através da doação de material desinfetante ou equipamento de proteção individual, e de outras ofertas. 15-04-2020 | JL A DF destilaria, do nazareno Dário Simãozinho, distribuiu pelos serviços de emergência e segurança dos concelhos da Nazaré e Alcobaça (Bombeiros Voluntários da Nazaré; GNR de Valado dos Frades; GNR de Alcobaça; GNR de Pataias; Polícia Marítima da Nazaré e Estação de Salva-vidas da Nazaré) várias embalagens de álcool gel desinfetante “em quantidade suficiente de forma a garantir o stock nos próximos tempos difíceis, a estes que trabalham para nos ajudar, acudir e defender”, refere a empresa, com filial, destilaria, unidade de produção e armazenamento em Alcobaça.

Também a Carpilux Indústria de Carpintarias, através do empresário Serafim António, doou aos Bombeiros Voluntários da Nazaré material desinfetante que, nesta altura, “é gasto com maior rapidez dadas as sucessivas ações de limpeza dos equipamentos manuseados”, anunciou João Estrelinha, comandante dos BV Nazaré.

“Agradeço a estes empresários, aos cidadãos e a todas as empresas que, anonimamente, apoiam a nossa comunidade, sem que seja público ou nos chegue a sua oferta. Presto homenagem a todos eles”, refere Walter Chicharro acerca dos crescentes apoios que têm saído da sociedade para os que se encontram na linha da frente no combate à pandemia.

Desde o início do acionamento dos planos de acompanhamento (PCMN) da situação gerada pelo novo Coronavírus que várias unidades hoteleiras e de alojamento do concelho se disponibilizaram para acolher os agentes da proteção civil ou munícipes em quarentena ou isolamento obrigatórios. Várias costureiras estão a confecionar equipamentos de proteção individual para distribuir por profissionais da área social e autarquia.

