Sociedade Resort Ohai Nazaré oferece 1000 noites a profissionais que lutam contra o Covid-19 O resort ao ar livre, Ohai Nazaré, disponibilizou 1000 noites de alojamento aos profissionais da saúde que estão a trabalhar arduamente para combater a crise da COVID-19 em Portugal. 18-06-2020 | JL O resort disponibiliza as suas instalações para que os profissionais possam descansar e relaxar quando a situação melhorar. Os profissionais poderão ser acompanhados por um máximo de quatro pessoas nestes dias de desconexão num dos Bungalows Ohai que o resort tem à disposição.

“No Ohai Nazaré queremos contribuir com o nosso pequeno grão de areia para esta crise de saúde que está a afetar todo o mundo. Queremos apoiar os profissionais de saúde que estão na linha da frente em Portugal, arriscando diariamente a sua saúde e a saúde das suas famílias para conter o coronavírus. Como forma de agradecimento por todo o trabalho, uma vez superada esta pandemia, queremos convidá-los a desfrutar de momentos de descanso em plena natureza, juntamente com a família ou amigos no nosso resort. Esperamos vê-los brevemente. Será sinal de que vencemos a COVID-19”, sublinha Alberto Carvalho, Diretor do Ohai Nazaré.

Durante a estadia no Ohai Nazaré poderão ir à praia, praticar surf, andar de bicicleta ou a cavalo, fazer longas caminhadas e visitar localidades próximas como Óbidos ou Fátima. Além disso, dentro do resort poderão desfrutar de diversos espaços comuns – spa, piscina aquecida, sala de jogos, zonas desportivas ou ainda uma atração aquática que garante muita diversão e animação para os mais pequenos, para além de inúmeras atividades.

Quem quiser desfrutar de duas noites neste oásis em plena natureza poderá solicitar a sua reserva através do endereço de email info.nazare@ohairesorts.com, comprovando que é um profissional de saúde no ativo. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com