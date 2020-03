Desporto Nazaré escolhida para acolher Campeonato do Mundo Sub 17 masculino e feminino de Andebol de Praia A Federação Internacional de Andebol (IHF) anunciou, no Cairo, Egipto, a escolha de Portugal para a organização do Campeonato do Mundo de Sub-17 Masculino e Feminino de Andebol de Praia, a realizar de 20 a 27 de junho de 2021. 06-03-2020 | JL O Estádio do Viveiro, na Nazaré, que acolheu o Campeonato da Europa de 2016 na modalidade, voltará a ser palco de mais um grande evento desportivo, numa organização da Federação de Andebol de Portugal e do Município.

Walter Chicharro, presidente de Câmara da Nazaré, destaca as qualidades organizativas do Município, que continuam a ser reconhecidas pelas organizações mundiais das várias modalidades.

“Realizar eventos internacionais é uma marca distintiva do Município da Nazaré desde que estou em funções. As condições únicas para eventos de praia e mar que o concelho dispõe, nomeadamente com o Estádio do Viveiro, tornaram-se apelativas para as entidades desportivas europeias e internacionais realizarem aqui as suas competições. Vem isto a propósito da decisão tomada pela International Handball Federation de atribuir a Portugal e à Nazaré o Campeonato Mundial de Nações Sub-17, homens e mulheres, do ano 2021, campeonato esse que será organizado em conjunto pelo Município e pela Federação de Andebol de Portugal“. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com