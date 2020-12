Desporto O Kitesurfer Nuno Stru é oficialmente detentor do recorde mundial na modalidade O diploma do Guinness World Records que certifica o kitesurfer português, Nuno Figueiredo, como detentor do novo recorde mundial pela maior onda do mundo naquela modalidade, foi emitido no passado dia 25 de novembro, pela organização. 17-12-2020 | Nuno "stru" Figueiredo desceu uma onda de 19 metros a 8 de novembro de 2017, na Praia do Norte, da Nazaré, que a Federação Internacional de Kitesports classificou como "extraordinário" e "uma mais-valia para Portugal e para a Nazaré", ao mesmo tempo que se torna num "reconhecimento do desporto nacional na disciplina das ondas". Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

