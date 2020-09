Nazaré Atleta testa positivo antes da Euro-Winners Cup na Nazaré No âmbito da testagem pré-evento, processo pelo qual passaram as 32 equipas participantes na edição deste ano, foi confirmado um caso positivo ao SARS COV 2 de um elemento de uma das equipas participantes. 09-09-2020 | Como consequência do resultado, e ainda que toda a restante equipa tenha tido resultados negativos na testagem, a autoridade de Saúde Local, como medida preventiva, decretou, de imediato, a recolha aos seus domicílios dos jogadores e corpo técnico da equipa em causa, bem como a desinfeção imediata da unidade hoteleira onde aguardaram a confirmação dos testes laboratoriais.



Em virtude de ainda não disporem dos resultados à sua chegada à Nazaré, a equipa em causa não chegou a fazer o check-in no evento, pelo que não teve qualquer contacto com a estrutura.



A organização da Euro-Winners Cup continuará a monitorizar a situação, em conjunto com as autoridades de saúde, garantindo os mais elevados padrões de segurança internacionais.

Agradecemos desde já a sua colaboração

