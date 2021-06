Desporto Futebol Distrital: O clube alvinegro ansiava chegar ao lugar onde merece estar, quatro anos depois. “Os Nazarenos” conseguem a tão desejada subida à Divisão de Honra com muito querer e raça. Na Honra o Ginásio de Alcobaça venceu Figueiró dos Vinhos. 17-06-2021 | JJP [+] Fotos Em jogos da 11ª e última jornada do Campeonato Distrital da 1ª Divisão, série B, o GD “Os Nazarenos” de Francisco Mota, perdeu fora com a União da Serra, (3-0). Já com a subida garantida, os alvinegros jogaram com descontração, saboreando nesta partida a conquista obtida. Ainda nesta ronda, o Beneditense de Dário Catarino empatou fora com o Bombarralense” B”, (1-1). O golo dos canarinhos foi da autoria de Ricardo Castelhano.

Nazarenos tirou um “Peso” do seu caminho e regressa à Divisão de Honra.

Em partida da 10ª jornada, o GD “Os Nazarenos” assegurou a subida à divisão de honra, ao receber e golear o GD Peso, (8-0). Um jogo que só teve um caminho, a baliza visitante que com tanto peso por parte dos atacantes alvinegros desabou por completo. De referir os 5 golos do avançado André Amaro, (o jovem anda louco pela balizas), tendo marcado aos (54', 69', 79', 80' e 89'). Os restantes golos foram da autoria de Jeferson Santos, (20'), Hércules Silva, (85') e Miguel Germano, (90'). Com este triunfo o GDN regressa à Divisão de Honra quatro anos depois, sendo um dos grandes objetivos deste clube. No final da partida o treinador Francisco Mota disse ao nosso jornal” Sinto uma alegria enorme, o sentimento do dever cumprido, um alívio de quem ansiava há muito tempo por isto. No mínimo e para mim, esta é a divisão que o GDN deve estar, pelo seu historial, pelas gentes da terra que apesar de tudo continuam a ter este clube como uma referência, também pelas condições de trabalho (há muito poucos que têm as instalações que nós temos), só falta mesmo a parte financeira para que as coisas aconteçam naturalmente.” Disse o mister nazareno.

Gaivotas nazarenas pescaram fora quatro caranguejos(eira).

Na 9ª ronda, o GD “Os Nazarenos” foram á Caranguejeira vencer a turma local, (0-4). Uma exibição de mão cheia por parte dos alvinegros que mostram estar num bom momento de forma, onde se destaca o goleador André Amaro, com mais dois golos (13' e55'), Hércules Lucca, (17'), e Wagner Demétrio, “Vává” (80'), marcaram os outros golos forasteiros. Também na jornada 10, o Nazaré SC desloucou-se ao terreno do Atouguiense onde perdeu (5-0). Claramente sem motivação, os rapazes da Nazaré tentaram disfarçar algumas lacunas existentes no seu plantel, o resultado acaba por ser demasiado penoso para o que se jogou nesta partida. Ainda na ronda 9, o Nazaré SC perdeu em casa com a União Leiria “B”, (0-2). Uma partida em que os leirienses mostraram ter argumentos mais fortes perante um Nazaré mais limitado. Na ronda 10, o Beneditense empatou no seu reduto com a União da Serra, (1-1). Já sem hipóteses de lutar pela subida, os canarinhos bem tentaram conquistar os três pontos, porem não foi possível. O golo do ABCD foi da autoria de Diogo Lopes. Na jornada 9, o Beneditense foi vencer fora o GD Peso, (0-2), com golos Pedro Patrício e Paulo Salvador

Divisão Honra

Referente à 13ª jornada, do Campeonato Distrital da Divisão de Honra, “Lizsport”,o Ginásio de Alcobaça de Leandro Santos venceu no seu municipal o Figueiró dos Vinhos, (3-0). Um bom jogo por parte dos alcobacenses que chegaram ao intervalo a vencer (1-0), golo de grande penalidade apontada por Pedro Pimenta, (45'). No segundo tempo os ginasistas marcaram por mais duas vezes por intermédio de Bernardo Amado, “Benny”, (49') e André Lopes, (76'), triunfo merecido para o GCA. A contar para a 12ª ronda, os ginasistas perderam fora de casa com o Vieirense, (2-0). Um jogo em que a equipa azul e branca não teve argumentos para contrariar o seu adversário, como tal a derrota foi um facto. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

