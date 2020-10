Nazaré Câmara faz balanço positivo da época balnear O Presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, considera que a época balnear correu bem, e apresenta “um balanço positivo da época balnear, embora provisório”. 01-10-2020 | JL O autarca destaca que a grande diferença foi a presença de menos pessoas no areal, por causa da pandemia.

“Apesar da época ter sido fora do normal, por causa da Covid-19, a Autarquia manteve a mesma oferta e qualidade de serviços prestados nas praias com bandeira azul e qualidade de ouro”.

A época balnear foi, ainda assim, assombrada com um problema ambiental, causado pelo rebentamento de esgoto para a praia da vila, registado no início do mês de agosto, e que originou o hastear da bandeira vermelha com proibição de banhos.

As contra-análises realizadas acabariam por levantar as restrições aos banhistas e assegurar a qualidade da água e areias balneares.

