Política Paulo Mateus mantém-se à frente da concelhia de Alcobaça do PSD Paulo Mateus liderou a única lista candidata à presidência da concelhia PSD de Alcobaça, que acabou ser eleita para formar nova direção da concelhia, no passado dia 11. 30-07-2020 | Paulo Alexandre Para a comissão política social-democrata, a reeleição de Paulo Mateus reflete a unidade que existe no partido.

Paulo Mateus tem, agora, pela frente, vários desafios de relevo pela frente, fala da necessidade de “dar continuidade ao trabalho” iniciado no mandato anterior.

As reuniões descentralizadas pelas freguesias com os militantes e autarcas, que classifica como "fundamentais para tomar conhecimento dos reais problemas das populações" e a preparação das eleições autárquicas de 2021 são algumas das suas próximas tarefas.

