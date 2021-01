Alcobaça Alcobaça quer candidatar Baía de São Martinho do Porto a Património da UNESCO O deputado municipal e presidente da Comissão Política Concelhia de Alcobaça do Partido Socialista, Rui Alexandre, defende a candidatura da Baía de São Martinho do Porto a Património Natural, Mundial da Humanidade da UNESCO. 14-01-2021 | PA Rui Alexandre justifica a candidatura com a “obrigação de [Portugal] inventariar, proteger, conservar e valorizar os bens culturais e naturais, existentes no seu território, de modo a que, os mesmos, possam ser transmitidos às gerações futuras.”



Em comunicado, a concelhia local do Partido Socialista adianta que quer “ver a Baía de São Martinho do Porto, baía natural em forma de vieira, de águas calmas e areias brancas e finas, classificada como Património Natural Mundial da Humanidade, da UNESCO”.



A proposta foi levada à última Assembleia Municipal do ano passado, em formato de moção, que foi aprovada por unanimidade. O documento prevê que a Autarquia lidere o processo de candidatura em parceria com o PS Alcobaça.

