Ocorrências Detido por posse de arma proibida O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Valado de Frades, deteve um homem de 21 anos, por posse de arma proibida, na localidade de Fanhais, no concelho de Nazaré. 15-10-2020 | JL Na sequência de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda avistaram um veículo que se encontrava imobilizado num local arenoso e ermo e, ao abordar o condutor, este demonstrou nervosismo perante a sua presença.

No decorrer da fiscalização, o indivíduo entregou um cristal de anfetaminas que tinha em sua posse, sendo ainda detetado um saco com 117 sementes de canábis e uma soqueira, resultando na sua detenção por posse de arma proibida.

A detenção aconteceu no dia 27 de setembro.

