Nazaré Áreas Dedicadas para Avaliação e Tratamento de Doentes COVID-19 (ADC) na Nazaré Foram implementadas Áreas Dedicadas para Avaliação e Tratamento de Doentes COVID-19 (ADC) na Nazaré, no âmbito da situação de emergência que estamos a atravessar, provocada pela Pandemia COVID-19. 24-03-2020 | JL A ADC funcionará, de 2ª a 6ªfeira, das 08h00 às 20h00, e aos sábados, domingos e feriados, das 14h00 às 24h00, no Edifício do Atendimento Complementar (Hospital Confraria da Nossa Senhora da Nazaré).

No âmbito desta medida, de reforço das equipas, a Unidade de Saúde de Famalicão passou a estar encerrada, desde a passada segunda-feira,23 de março, devendo os seus utentes contactar a USF por email ou telefone, nomeadamente para receituários ou outros esclarecimentos.

A Unidade de Saúde de Famalicão irá encerrar no âmbito do Plano de Contingência COVID-19 e da necessidade de reorganização dos recursos humanos e materiais afetos à prestação de cuidados de saúde, de forma a dar resposta ao tratamento de doentes infetados.

Os utentes deverão tratar dos seus assuntos regulares de saúde dirigindo-se à USF Global ou contactando-a, por email ou telefone:

usf.global@arslvt.min-saude.pt

