Nazaré Autarquia assume trabalhos de reparação em talude do Rio da Areia em Valado dos Frades A Câmara da Nazaré anunciou que está a efetuar trabalhos de limpeza e reparação no Rio da Areia, em Valado dos Frades, e que estes acontecem após a deteção de um rombo numa das margens sobrelevada. 18-03-2021 | JL A operação teve início após a visita ao local por representes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), da Direção Regional de Agricultura e Pescas acompanhados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, na sequência do alerta da entrada do rio nos campos agrícolas.



A intervenção, que inclui a limpeza e regularização do leito a jusante do local onde se verificou o rombo; desvio do curso do rio para permitir que a operação decorra com um caudal mais reduzido; colocação de inertes na área a intervir e de material de estacaria para consolidação futura das terras, “embora não seja da responsabilidade do Município, está a ser desenvolvida no âmbito das competências de intervenção do Serviço Municipal de Proteção Civil, com o objetivo a salvaguarda de bens e pessoas”, explica o Vereador na Câmara da Nazaré, Orlando Rodrigues. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com