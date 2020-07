Regional

Foi aprovada resolução conjunta no Parlamento para reconstrução total do Pinhal de Leiria.

A primeira iniciativa da legislatura do deputado do Bloco de Esquerda eleito pelo distrito de Leiria, Ricardo Vicente, foi um Projecto Resolução para "salvar as matas litorais" ardidas em 2017, apresentado a 8 de novembro de 2019, com o objectivo de estabelecer compromissos de curto e de longo prazo. O PCP, os Verdes e o PSD, acompanharam a iniciativa com projectos próprios. Em novembro, no momento da votação, todos os projetos poderiam ter sido aprovados por unanimidade, mas o Partido Socialista decidiu pelo voto contra.

No debate da especialidade, os partidos proponentes chegaram a acordo para a constituição de uma resolução conjunta, que juntasse as diversas propostas e hoje essa resolução foi aprovada em plenário.

A Mata Nacional de Leiria e restantes matas litorais estão verdadeiramente entregues ao abandono, enquanto o Governo e o Partido Socialista se desculpam com a necessidade de aguardar pela regeneração natural, isto é, dizem que é preciso esperar mais uns anos pela germinação espontânea das sementes existentes no solo. Não dá para esconder a realidade, qualquer cidadão percebe que as matas estão abandonadas, cortaram e venderam a lenha, mas nada mais aconteceu. As plantas invasoras estão a ocupar o espaço rapidamente e a comprometer a regeneração natural. Não há trabalhos de reflorestação a decorrer além do voluntariado e não se conhece qualquer plano de reflorestação. O ICNF e o Governo meteram na gaveta as recomendações da Comissão Científica para a recuperação das matas litorais e nem se conhecem as recomendações aceites.

O Bloco de Esquerda lamenta que o partido do Governo, o PS, se tenha colocado de fora do acordo atingido na Assembleia da República para estabelecer um plano de recuperação das matas públicas ardidas num necessário horizonte temporal de várias legislaturas para atingir a reflorestação total.

