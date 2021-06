Sociedade Exercício da Proteção Civil forma equipas para resposta a acidentes causados por fenómenos naturais Mais de 40 elementos, 33 dos quais do grupo municipal, que fizeram de operacionais e figurantes, participaram, na passada sexta-feira, num exercício de proteção civil realizado no Pavilhão Gimnodesportivo da Nazaré. 27-05-2021 | JL O ponto de partida para este exercício (LIVEX), coordenado pela ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foi um deslizamento de terras da Ladeira do Sítio, apanhando a praia, a meio da manhã, em pleno mês de maio, com pessoas já a frequentar a praia, numa situação que desencadeou uma série de emergências, com necessidade de resposta aos feridos (leves e graves) e desalojados pelo acidente natural.



Estas ocorrências têm como consequências um número significativo de vítimas mortais e avultados danos materiais.



O Serviço Municipal da Proteção Civil explicou que o exercício visou treinar a resposta interna a emergências de elevada complexidade de um destino turístico após o alerta de acidente, seguido da decisão de acionamento da ZCAP, alojamento destinado a acolher as vítimas do acidente e a dar resposta às suas necessidades durante um determinado período de tempo, um dos instrumentos definidos no Plano Municipal de Emergência.



O exercício foi objeto de avaliação por parte de um conjunto de observadores e avaliadores locais convidados com a finalidade de identificar as boas práticas, falhas e constrangimentos, e melhorar aos diversos níveis dos processos de gestão das emergências.

