Cultura Rita Tabardo é a poeta do mês da Biblioteca da Nazaré Rita Taborda Duarte nasceu em 1973. É a poetiza do mês na Biblioteca da Nazaré. 06-03-2020 | JL Docente do ensino superior (Escola Superior de Comunicação Social) é, desde 2011, membro da Comissão de Leitura da Fundação Calouste Gulbenkian.

Escreve regularmente em diversas publicações, como o site Rol de Livros (FCG), ou a revista Colóquio-Letras e tem integrado júris de prémios para originais de literatura infanto-juvenil.

Em 2003, venceu o prémio Branquinho da Fonseca Expresso-Gulbenkian , com o livro A Verdadeira História da Alice.

A partir daí, tem escrito com regularidade para crianças e jovens, contando com uma dezena de obras publicadas, muitas delas incluídas no Plano Nacional de Leitura. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com