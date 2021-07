Ocorrências Quatro homens suspeitos de pertencerem a grupo transnacional de tráfico de droga detidos na Nazaré Quatro suspeitos de pertencerem a um grupo transnacional de tráfico de droga foram detidos na Nazaré na segunda semana de junho durante uma operação desencadeada pela Diretoria do Centro da PJ. 02-07-2021 | JL O comunicado da PJ adianta que os homens, com idades entre os 20 e os 31 anos, são suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes e farão parte de um grupo organizado dedicado ao tráfico transnacional de estupefacientes, sendo a droga distribuída sobretudo nas zonas de Lisboa, Centro e Norte do país.



Os suspeitos, detidos em flagrante delito, demonstravam na sua atividade “extremo cuidado, adotando procedimentos com os quais pretendiam iludir a atenção das autoridades e diminuir o risco de uma eventual abordagem, designadamente com utilização de dispositivos de contra vigilância”.



No âmbito de investigação titulada pelo Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Coimbra realizaram-se várias buscas domiciliárias, e não domiciliárias, que culminaram com a apreensão de “cerca de 53 quilogramas de canábis, bem como de objetos relacionados com a produção de canábis e ainda elevado número de telemóveis.



Os quatro detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Coimbra, que decretou prisão preventiva.

