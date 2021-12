Cultura Orquestra Juvenil da Junta de Freguesia de Valado dos Frades comemora 30º aniversário A Orquestra Juvenil da Junta de Freguesia de Valado dos Frades vai comemorar o 30º Aniversário com três concertos, na Sala do Clube do Valado. 25-11-2021 | Sob o tema: 30 Anos – 3 Concertos – 1 Maestro, todos os Concertos são dirigidos pelo Maestro Adelino Mota, que continua como responsável por esta Orquestra há 30 anos, trazendo à sua terra os restantes projetos que dirige.



Dia 1 de Dezembro, Quarta (feriado), às 17:30 horas

Lusitanus Ensemble



Dia 4 de Dezembro, Sábado, às 21:30 horas

Banda Comércio e Indústria (Caldas da Rainha)



Dia 12 de Dezembro, Domingo, às 16:30 horas

Orquestra Juvenil J. F. Valado (1ª parte)

Big Band do Município da Nazaré (2ª parte)



A Organização é da Junta de Freguesia de Valado dos Frades e do Lusitanus Ensemble, que conta com o apoio do programa Garantir Cultura do Ministério da Cultura, da Direcção Geral das Artes, da Antena 2, da Câmara Municipal da Nazaré e do Clube do Valado. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com