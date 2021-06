Política Telma Ferreira e Jorge Ribeiro voltam a ser os candidatos do BE à Câmara Municipal e Assembleia Municipal da Nazaré A candidatura Bloquista quer incluir a participação de ativistas e simpatizantes nesta campanha e na produção do programa eleitoral, juntando vozes pelas causas que são de todas e todos nós. 27-05-2021 | JL “É para fazer a luta toda que o Bloco de Esquerda apresenta candidatura para as eleições autárquicas no concelho da Nazaré. Uma candidatura que representa a continuidade do trabalho feito, como oposição ao executivo do Partido Socialista liderado por Walter Chicharro. Queremos incluir a participação de ativistas e simpatizantes nesta campanha e na produção do programa eleitoral, juntando vozes pelas causas que são de todas e todos nós”, refere o BE



Em comunicado, o BE refere que a pandemia mostrou a fragilidade da estrutura social e económica “quando abdicamos de a reforçar, quando a política pública abdica de progredir nos direitos laborais, abdica de distribuir riqueza e de dar mais capacidade económica à população, quando deixa para trás o investimento nos serviços públicos, os pilares da democracia”.



A autarquia respondeu com a solidariedade de medidas extraordinárias de apoio à população, mas o BE considera que “as medidas tomadas foram e são insuficientes para enfrentar as dificuldades atuais e as que se avizinham. O Município é responsável pela sua população e tem o dever de fazer o que for preciso para que as pessoas do seu concelho tenham as condições necessárias para usufruírem de uma vida digna”.



Sobre a melhor forma de dar a volta às dificuldades criadas pela pandemia, o BE sugeriu várias medidas, tais como: Garantir a confeção de refeições take-away a crianças do escalão A e B, identificar e incluir idosos e pessoas com deficiência que tenham ficado isoladas em casa devido à crise e incluí-las em programas de visitas das equipas sociais, garantir o direito à habitação e a continuidade dos serviços municipais de água e resíduos sem penalização, não enviar para o despedimento nenhum trabalhador durante a crise, suspensão da cobrança de passes e bilhetes de transporte, são alguns exemplos de medidas que apresentámos ao executivo, para que a autarquia saísse reforçada na sua resposta social.



No apoio aos trabalhadores, o BE recorda que criou uma plataforma para “denunciar todos os abusos laborais e despedimentos que aconteceram um pouco por todo o país, e o concelho da Nazaré teve várias incidências, havendo hoje muitos trabalhadores com dificuldades, mas também muitos pequenos negócios que precisam do apoio do município”.



Na análise às gestões da Câmara, o BE refere que “este executivo começou o seu mandato por faltar ao prometido, colocando os munícipes reféns de um empréstimo que terá que ser pago pela população do concelho. Não nos esquecemos do despedimento coletivo de 15 trabalhadores da empresa Municipal Nazaré Qualifica, uma atitude que ficará para a história do poder local”.



“Não nos esquecemos da falta de transparência dos concursos públicos e da atitude autoritária de querer impor um Zipline sem recorrer a um referendo local, atitude que teve de recuar, em respeito à força do protesto da população”, e “não nos esquecemos que ainda estamos sem uma Rodoviária digna de um município que quer promover a utilização e a inovação dos transportes coletivos, com vista à importância do combate às alterações climáticas”.



No comunicado, os bloquistas reconhecem que a Nazaré se tornou-se numa marca mundial, mas “a pandemia mostrou-nos que se a economia estiver, em grande medida, dependente do turismo, deixamos de ter alicerces próprios de fortalecimento da economia local. É por isso, urgente lutarmos por nós e pelas novas gerações, para que possamos usufruir de uma vida plena em comum”.



Candidata à Câmara

Telma Ferreira, nazarena, 34 anos, é licenciada em Artes Plásticas - Pintura pela Faculdade de Belas Artes do Porto e tem ainda formação em fotografia digital. Foi durante 4 anos operária fabril na empresa de cerâmica SoldeCor, em Valado dos Frades.

Atualmente, é assistente parlamentar do Bloco de Esquerda e deputada na Assembleia Municipal da Nazaré. É aderente do Bloco de Esquerda desde 2006.



Candidato à Assembleia Municipal

Jorge Ribeiro, valadense, 55 anos, professor de Ed. Física na Escola D. Pedro I em Alcobaça. Ligado ao basquetebol da BIR desde 1976. Dinamizador do JazzValado desde o seu início. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com