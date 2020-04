The Gift celebram 1 ano de “Verão” com conteúdos inéditos

Em 2017 os Gift lançaram o disco ALTAR com produção e participação de Brian Eno nas letras e composição deste trabalho. Nesse mesmo ano tiveram a oportunidade de apresentar ALTAR ao vivo numa digressão que passou por vários palcos nacionais e internacionais, culminando, já em 2018, em dois espetáculos memoráveis no Coliseu do Porto (02 de março 2018) e Coliseu de Lisboa (03 de março 2018).Neste contexto foi gravado um documentário pela LARJ Studio que acompanha estes dois concertos no Porto e em Lisboa mostrando grande parte dos detalhes que contribuem para a realização de espetáculos desta envergadura: montagens, sound-check, ambiente de backstage, a antecipação vivida pelo público e, finalmente, a apresentação do próprio espetáculo.Um documento audiovisual que é disponibilizado permite aproximar as pessoas da emoção de um espetáculo ao vivo num momento em que, infelizmente, estão privadas de o viver.

Os Gift estrearam dois conteúdos inéditos associados aos dois discos mais recentes da sua carreira: ALTAR e VERÃO.

"Aquelas que nem sempre tocam nas rádios, nos espetáculos, nas listas mais comuns. Os lados B´s dos discos mostram sempre o lado mais arriscado, mais súbtil, de cada artista. Hoje, porque temos mais tempo que o normal, decidimos criar uma lista de canções que merecem ser ouvidas. Achamos também que as pessoas hoje estão mais disponíveis para ouvir sem pressas. Ouvir sem pressa é o principal aliado dos Lados B´s....Em casa com a calma possível faremos a vida a acontecer num futuro próximo. Não saiam de casa."Para ter acesso ao documentário "The Gift Coliseus" e ao novo lyric video da canção "Impressiveness", conteúdos que já foram lançados, subscreva o canal de YouTube da banda e ative as notificações para que seja avisado aquando das publicações.