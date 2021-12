Sociedade COTHN realiza 5ª Gala Viva Frutas e Legumes de Portugal em Alcobaça O COTHN — Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional vai realizar, no próximo dia 30 de novembro, a 5ª Gala Viva Frutas e Legumes de Portugal, que terá lugar no Solar da Cerca do Mosteiro, em Alcobaça. 25-11-2021 | Associando o seu 20° aniversário e o Ano Internacional das Frutas e Legumes decretado pela Assembleia Geral da ONU, o COTHN-CC irá realizar mais uma Gala onde se irá homenagear os vários agentes do sector hortofrutícola nacional que se distinguiram em diversas áreas desde a inovação, cooperação, sustentabilidade, exportação, projeto empresarial entre outras categorias.

A criação do COTHN correspondeu a uma velha aspiração do sector hortofrutícola nacional, tendo sido apresentado o atual projeto em 26 de março de 2001, por debate público entre todos os parceiros.

O debate público foi promovido pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural, em conjunto com as principais organizações privadas do sector hortofrutícola nacional (participaram neste debate para além da SEDR os Centros Operativos do Regadio e de Citricultura).

Este Centro tem como objetivos promover o desenvolvimento da fileira hortofrutícola nacional, especialmente através da investigação aplicada, melhoria do nível de conhecimentos no sector, aprofundamento da cooperação e das parcerias nas áreas da tecnologia e da organização. Pretende promover uma maior aproximação entre as empresas e a investigação, bem como entre entidades públicas e entidades privadas.

