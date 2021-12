Nazaré Nazaré prepara-se para a Festa da Passagem do Ano e do Carnaval A Autarquia irá acompanhar o evoluir da situação epidemiológica no país e no concelho, e os calendários festivos anunciados poderão sofrer alterações, mas as duas iniciativas já começaram a ser preparadas. 25-11-2021 | Começaram os preparativos para duas das maiores festas populares de rua na Nazaré, com a definição da programação da Passagem de Ano e do Carnaval.



“Ambas poderão não se realizar se a situação epidemiológica da Covid-19 se alterar e obrigar a alterações de procedimentos”, assegura Manuel Sequeira, vereador da Cultura na Câmara da Nazaré.



A manter-se a atual situação, a Passagem do Ano será festejada com um concerto dos Função Publika e música dos anos 80, com os DJ’s Paulo Mendes e MarkSound, junto à Praia, a 31 de dezembro, dia que se despedirá de todos com o tradicional fogo-de-artifício, sobre o mar.



A festa até poderá durar dois dias, com início logo a 30 de dezembro, mas, de acordo com a Autarquia, a data, tal como a programação, ainda “se encontram sob confirmação”.



Como é tradição, terminada a festa de fim de ano, a Nazaré tem por hábito assinalar o Novo Ano com um baile de Carnaval, altura em apresentará os Reis 2022 e a Marcha Geral do ano, numa iniciativa prevista para a Tenda Orbital, ao início da tarde do dia 1 de janeiro.



Assumida como uma das festas ainda mais aguardadas pela Nazaré, depois de uma pausa forçada pelo agravamento da pandemia, desde a sua declaração, o Carnaval do próximo ano terá como mote: “Havias de levar um smice c’mo fume”.



A calendarização (de uma festa ainda condicionada ao evoluir da pandemia declarada Organização Mundial da Saúde em 2020) prevê os tradicionais bailes de rua, a exposição do Centro Cultural da Nazaré sobre o tema, os desfiles de domingo e terça-feira e o Enterro do Santo Entrudo.



Bailes de Rua

03.02.22 – 15h00 – São Brás, no Monte de São Bartolomeu, com Baile e a presença dos Reis

06.02.22 – 17h00 – Pederneira

13.02.22 – 15h00 – Sítio

20.02.22 – 15h00 – Nazaré



Desfiles de Rua

19.02.2022 - Sábado Magro

25.02.2022 – Desfile da Criança

26.02.2022 – Desfile de Sábado à noite “Carnaval Noturno”

27.02.2022 – Desfile de domingo c/ passagem de testemunho no Paço Real (11h000)

O1.03.2022 – Desfile de Terça-feira

02.03.2022 – Enterro do Santo Entrudo



Os dois eventos estão, assim, em preparação, ficando a sua concretização dependente do evoluir da Covid-19 assim como das orientações de seguimento e controlo da mesma, por parte das Autoridades de Saúde.

