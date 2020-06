Nazaré Feira Semanal muda para o Parque Atlântico A Feira Semanal da Nazaré vai retomar a atividade numa nova localização. 18-06-2020 | JL O Parque Atlântico, o local que acolhe as Festas do Sítio, no Sítio da Nazaré, será o novo espaço da feira até, pelo menos 31 de dezembro, caso a epidemia inviabilize o seu regresso ao local tradicional.

Trata-se de uma transferência temporária que visa dar cumprimento às orientações das entidades de saúde pública de combate à pandemia da Covid-19, inviáveis no atual recinto da Feira das sextas-feiras, localizado nas imediações do Bairro dos Pescadores, a escassos metros dos Paços do Concelho.

“O Parque Atlântico apresenta-se como uma estrutura delimitada, ampla, com boa área de estacionamento, de circulação interna e com a possibilidade de criação de pontos de acesso, entrada e saída, pelo que a monitorização do cumprimento de procedimentos contidos nos planos de contingência realizar-se-á de forma mais eficaz e eficiente no Parque Atlântico do que no parque de estacionamento onde habitualmente se realiza”, lê-se na proposta enviada à reunião de Câmara de 17 d junho.

Neste sentido, será assinado um protocolo de colaboração entre a Câmara e a Confraria de NS Nazaré para “a cedência gratuita daquele espaço, a título precário, para a realização extraordinária e temporária da Feira Semanal da Nazaré”.

O acordo terá a duração até 31 de dezembro.

