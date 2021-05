Economia A Physioclem é uma marca Cinco Estrelas Regiões A rede de clínicas Physioclem recebeu o Prémio Cinco Estrelas Regiões, nos distritos de Lisboa (Torres Vedras) e de Leiria (Alcobaça, Caldas da Rainha e Leiria), onde está presente. 13-05-2021 | PA A escolha é dos consumidores, através de uma metodologia de avaliação que mede o grau de satisfação que os produtos, serviços e as marcas conferem.

As marcas escolhidas, pelos consumidores como extraordinárias, e representativas de cada uma das regiões de Portugal, são identificadas, durante um ano, com o símbolo de uma estrela.

O Comité, constituído por sete elementos, definiu cinco características específicas para o momento da avaliação por par te dos consumidores: Localização e acessibilidade; Atendimento; Horários;Qualidade das instalações; Profissionais.

Os resultados obtidos nos testes e estudos de mercado, realizados no âmbito do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2021, permitem afirmar que a Physioclem é considerada pelos consumidores como extraordinária, realmente Cinco Estrelas, na categoria “Clínicas de Fisioterapia”, nos distritos de Leiria e de Lisboa.

“Ao longo dos anos, os nossos utentes sempre foram o foco da nossa atenção e irão continuar a sê-lo sempre. Já sabíamos da satisfação através das nossas redes sociais e das partilhas que fazem nas nossas clínicas, agora é uma avaliação externa - cega, sem qualquer intervenção da nossa parte - também a confirmá-lo. Deixa-nos extraordinariamente felizes sabermos que estamos no caminho certo. Ficar em primeiro lugar, nesta categoria, em dois distritos, deixa-nos orgulhosos", refere Marco Clemente, sócio-gerente da Physioclem.

Já em abril, a Physioclem tinha recebido o selo FIVE STARS | SAFE SPOT, com garantia do Prémio Cinco Estrelas e do Bureau Veritas, que resultou de duas avaliações às quais os espaços foram submetidos, tendo obtido, em ambos, resultados muito bons.

Com esta distinção, as clínicas Physioclem Alcobaça, Caldas da Rainha e Torres Vedras - foram alvo desta análise – são consideradas FIVE STARS | SAFE SPOT. A utilização do selo “Five Stars | Safe Spot permite identificar o espaço como tendo

implementadas as medidas de segurança e higiene definidas e tendo um serviço de excelência, transmitindo assim confiança aos consumidores.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com